Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Авторы проекта предлагают запретить деятельность церквей, центр управления, расположенных в России. Очевидно, что речь идет именно об УПЦ МП.
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По словам Мельничука, цель законопроекту № 8371 – "обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и содействовать консолидации украинского общества и защите национальных интересов".
Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможным деятельность на территории Украины религиозных организаций с центром в стране, ведущей вооруженную агрессию против нашего государства.
Обыски в УПЦ МП: главное
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской. Также 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию и УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- В ходе обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу . Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.