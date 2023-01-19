Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Авторы проекта предлагают запретить деятельность церквей, центр управления, расположенных в России. Очевидно, что речь идет именно об УПЦ МП.

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По словам Мельничука, цель законопроекту № 8371 – "обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и содействовать консолидации украинского общества и защите национальных интересов".

Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможным деятельность на территории Украины религиозных организаций с центром в стране, ведущей вооруженную агрессию против нашего государства.

Обратите внимание! 23 февраля 2022 года настоятель РПЦ патриарх Кирилл цинично призвал русских военных к войне. Русская церковь открыто поддерживает войну против Украины, молясь за оккупантов и Путина. Кроме того, российская православная церковь играет одну из основных ролей в депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

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