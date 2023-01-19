Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. Автори проєкту пропонують заборонити діяльність церков, центр управління, яких розташований в Росії. Очевидно, що мовиться саме про УПЦ МП.

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За словами Мельничука, мета законопроєкту № 8371 – "забезпечити духовну незалежність, не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяти консолідації українського суспільства і захисту національних інтересів".

Законопроєкт внесе зміни до українського законодавства та унеможливить діяльність на території України релігійних організацій із центром у країні, що веде збройну агресію проти нашої держави.

Зверніть увагу! 23 лютого 2022 року настоятель РПЦ патріарх Кирило цинічно закликав російських військових до війни. Російська церква відкрито підтримує війну проти України, молячись за окупантів та Путіна. Крім цього, російська православна церква відіграє одну з основних ролей у депортації українців з тимчасово окупованих територій.

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