Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. Автори проєкту пропонують заборонити діяльність церков, центр управління, яких розташований в Росії. Очевидно, що мовиться саме про УПЦ МП.
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За словами Мельничука, мета законопроєкту № 8371 – "забезпечити духовну незалежність, не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяти консолідації українського суспільства і захисту національних інтересів".
Законопроєкт внесе зміни до українського законодавства та унеможливить діяльність на території України релігійних організацій із центром у країні, що веде збройну агресію проти нашої держави.
Обшуки в УПЦ МП: головне
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській. Також 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Загалом з початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.