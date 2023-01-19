Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. Автори проєкту пропонують заборонити діяльність церков, центр управління, яких розташований в Росії. Очевидно, що мовиться саме про УПЦ МП.

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За словами Мельничука, мета законопроєкту № 8371 – "забезпечити духовну незалежність, не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяти консолідації українського суспільства і захисту національних інтересів".

Законопроєкт внесе зміни до українського законодавства та унеможливить діяльність на території України релігійних організацій із центром у країні, що веде збройну агресію проти нашої держави.

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