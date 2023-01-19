Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин звернувся до Офісу генпрокурора, щоб там перевірили висловлювання митрополита Павла. Йдеться про Різдвяну промову Паші "Мерседеса".

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Митрополит Павло обізвав Філарета та Епіфанія

Ярослав Юрчишин навів цитату Павла Лебедя, яка спрямована на розпалювання релігійної ворожнечі.

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тисяч немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив.

Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа", – цитує Юрчишин Пашу "Мерседеса".

Офіс генпрокурора розглянув звернення нардепа й повідомив, що розпочав кримінальне провадження.

Митрополит вжив щодо ПЦУ та її священнослужителів образливі слова, які мають ознаки правопорушення, передбаченого Статтею 161 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що Паша Мерседес зробив висловлювання, які спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті у країні між вірянами УПМ (МП) та ПЦУ шляхом приниження ПЦУ.

Що спричинило заяву митрополита Павла