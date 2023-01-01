У перший день нового 2023 року стало відомо, що "священники" УПЦ МП не змогли потрапити до двох головних храмів Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЗМІ. Однак все одно незрозуміло, чому московські попи, взагалі, туди пхалися, адже напередодні міністр культури Олександр Ткаченко чітко дав зрозуміти, що оренду приміщень Лаври для представників ворожої єпархії не продовжать.

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Тепер на територію Лаври ворогам зась

Зауважмо, що обмеження доступу стосуються території Успенського собору і Трапезної церкви. Офіційна причина такого рішення – припинення договору оренди. Однак, ймовірно, усім очевидно, чому українська влада не захотіла продовжувати тримати московських попів у приміщеннях одного з найголовніших монастирів нашої держави.

Власне, не так давно намісник Лаври та московський митрополит Паша Мерседес, що йменується Лебідь, жалівся на цю ситуацію самому президентові.

На сьогодні у нас немає доступу до Національного заповідника Києво-Печерська лавра, а є доступ до тієї території, яка була нашою. Це все наші території, але нас туди не пускають,

– говорив він у ролику.

Такий початок року можна без перебільшення назвати хорошим. Ймовірно, у недалекому майбутньому нас чекає повна заборона церков ворожого патріархату та видворення з країни "священнослужителів", що відпрацьовують кремлівські методички.

Як попи московського патріархату працюють на Росію

До цієї теми варто згадати лише один інцидент, однак він є дуже промовистим та засвідчує, що "священники" УПЦ МП працюють на ворожу державу. Власне, на Хмельниччині у селі Велика Березна настоятель храму не давав відспівати українського захисника, який загинув на Харківщині. У військового залишилися дві доньки та дружина.

За таких попів уже серйозно взялися правоохоронні та судові органи, зокрема СБУ та Конституційний суд. Останній, до речі, зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії. Однак ворожі "священники" навідріз не хочуть виконувати це рішення КСУ.