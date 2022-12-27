Про це повідомив юрист Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов. Він заапевняє, що рішення КС не зобов’язує УПЦ МП міняти свою назву.
До теми КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву
"Законних підстав для зміни назви немає"
Слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов'язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України,
– заявив Бахов.
Він звернув увагу, що в самому законі відсутня будь-яка згадка про УПЦ МП.
За його словами, "УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві".
Тож, каже юрист, всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ "збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні".
Представник УПЦ МП додав, що попри на рішення Конституційного Суду, на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ МП.
Що цьому передувало
- Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії.
- Нещодавно намісник Києво-Печерської лаври Паша (Лебідь) "Мерседес" під час звернення до вірян заявив, що з 1 січня священнослужителів УПЦ МП можуть позбавити доступ до головних храмів лаври.
- Він звертався до них російською мовою і вдався до цинічної маніпуляції, сказавши, що в часи СРСР дозволяли молитися, а нині буцімто роблять капості "святій, соборній та апостольській церкві". Чомусь він не згадав, що в СРСР здійснювалися масові арешти й переслідування духовенства і релігійних проповідників.
- Після цього він записав до президента 15-хвилинне відео, у якому бідкався на життя, скаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня й просив Зеленського "захистити" УПЦ МП.
- На це вже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав ієрархів УПЦ МП не приховувати свої назви. Також Данілов зазначив, якщо священники справді не мають ніякого відношення до Росії і хочуть справедливості, то їм потрібно заявити, що Путін сатана.