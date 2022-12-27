Об этом сообщил юрист Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов. Он уверяет, что решение КС не обязывает УПЦ МП менять свое название.

К теме КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название

"Законных оснований для смены названия нет"

Следует отметить, что решение Конституционного Суда не обязывает Украинскую Православную Церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины,

– заявил Бахов.

Он обратил внимание, что в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об УПЦ МП.

По его словам, "УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве".

Так что, говорит юрист, все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ "увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине".

Представитель УПЦ МП добавил, что несмотря на решение Конституционного Суда, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ МП.

Обратите внимание! Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессоркой, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения должны быть внесены в устав организации. В то же время, разрешается после полного названия церкви с указанием центра управления добавлять "в Украине".

Что этому предшествовало