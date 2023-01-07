Під час святкового різдвяного богослужіння на території лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя. Він стояв на узбіччі дороги й спостерігав за потоками вірян, що прямували на історичну літургію ПЦУ, передає 24 Канал.
Важливо В Успенському соборі Лаври звучала українська коляда: історичне відео
Світлину Паши "Мерседеса" опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко. Це і спровокувало хвилю глузливих коментарів та мемів від українців.
Паша "Мерседес" перед Києво-Печерською лаврою / Фото Олексія Гончаренка
"Взагалі не хочеться йти з лавр, з Києво-Печерської" / Фото Goni
На випадок важливих переговорів / Фото Goni
А што случілось / Фото Goni
А што ж с ліцом / Фото Goni
Влучне послання / Фото з телеграму no_father_bot
Верифікація провалена / Фото з твіттера Ігоря Жогла
Митрополит УПЦ МП не пройшов фейс-контроль / Фото @ogarchenyigolos
Що цьому передувало
- Ще донедавна у Києво-Печерській лаврі правили представники УПЦ МП, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Зокрема, у листопаді 2022 року у лаврі жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.
- У результаті СБУ розпочала кримінальне провадження, а пізніше – провела обшуки у лаврі. Слідчі знайшли там проросійську літературу, громадян Росії з військовими квитками СРСР та мільйони готівки.
- Володимир Зеленський увів у дію персональні санкції РНБО проти функціонерів УПЦ МП. Під санкції потрапили й намісник Києво-Печерської лаври Павло "Мерседес".
- 1 січня представники УПЦ МП не змогли потрапити до двох головних храмів Києво-Печерської лаври. Офіційна причина – припинення договору оренди від 1 січня. На болотах через це завили. Там назвали такі дії української влади "рейдерством".