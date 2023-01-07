Во время праздничного рождественского богослужения на территории лавры заметили "наместника Киево-Печерской лавры" Павла Лебедя. Он стоял на обочине дороги и наблюдал за потоками верующих, направлявшихся на историческую литургию ПЦУ, передает 24 Канал.

Важно В Успенском соборе Лавры звучала украинская коляда: историческое видео

Фотографию Паши "Мерседеса" опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Это и спровоцировало волну насмешливых комментариев и мемов от украинцев.



Паша "Мерседес" перед Киево-Печерской лаврой / Фото Алексея Гончаренко



"Вообще не хочется уходить из лавры, из Киево-Печерской" / Фото Goni



В случае важных переговоров / Фото Goni



А что произошло / Фото Goni



А что же с лицом / Фото Goni



Меткое послание / Фото с телеграма no_father_bot



Верификация провалена / Фото с твиттера Игоря Жогла



Митрополит УПЦ МП не прошел фейс-контроль / Фото @ogarchenyigolos

Что этому предшествовало