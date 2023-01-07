Во время праздничного рождественского богослужения на территории лавры заметили "наместника Киево-Печерской лавры" Павла Лебедя. Он стоял на обочине дороги и наблюдал за потоками верующих, направлявшихся на историческую литургию ПЦУ, передает 24 Канал.
Важно В Успенском соборе Лавры звучала украинская коляда: историческое видео
Фотографию Паши "Мерседеса" опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Это и спровоцировало волну насмешливых комментариев и мемов от украинцев.
Паша "Мерседес" перед Киево-Печерской лаврой / Фото Алексея Гончаренко
"Вообще не хочется уходить из лавры, из Киево-Печерской" / Фото Goni
В случае важных переговоров / Фото Goni
А что произошло / Фото Goni
А что же с лицом / Фото Goni
Меткое послание / Фото с телеграма no_father_bot
Верификация провалена / Фото с твиттера Игоря Жогла
Митрополит УПЦ МП не прошел фейс-контроль / Фото @ogarchenyigolos
Что этому предшествовало
- Еще недавно в Киево-Печерской лавре правили представители УПЦ МП, которые поддерживают вторжение России в Украину. В частности, в ноябре 2022 года в лавре женщины исполняли песню, прославлявшую Россию.
- В результате СБУ начала уголовное производство, а позже – провела обыски в лавре. Следователи нашли там пророссийскую литературу, граждан России с военными билетами СССР и миллионы наличных.
- Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали и наместник Киево-Печерской лавры Павел Мерседес.
- 1 января представители УПЦ МП не смогли попасть в два главных храма Киево-Печерской лавры. Официальная причина – прекращение договора аренды от 1 января. На болотах из-за этого взвыли. Там назвали такие действия украинской власти "рейдерством".