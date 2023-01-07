Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний проводит праздничную службу в Успенском соборе. После литургии исполнили колядку "Нова радість".

Кстати говоря Богослужение Митрополита Эпифания по случаю Рождества Христова: видео исторического события

Видео коляды обнародовал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Верующие пели вместе со священниками.

Колядка в Киево-Печерской лавре: видео

Напомним, торжественное рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры началось в 9:00. На литургию пришли тысячи верующих, празднующих Рождество по Юлианскому календарю.

Эпифаний поздравил с Рождеством

Митрополит Эпифаний 7 января поздравил украинцев с Рождеством, отметив, что достичь подлинного мира можно только поборов зло. Он подчеркнул, что самые теплые молитвы и пожелания сегодня раздаются для новейших героев – наших защитников и защитниц, оберегающих нас ценой собственных жизней.

Предстоятель ПЦУ пожелал, чтобы украинцы как можно быстрее одержали победу и для нашей страны наступил долгожданный мир.

Обратите внимание! Когда праздновать Рождество, выбирает каждый самостоятельно. Многие уже в этом году перешли на празднование 25 декабря. Православная и греко-католические церкви Украины все еще не перешли на григорианский календарь, однако первые шаги уже сделаны.