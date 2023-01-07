Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі. Після літургії виконали колядку "Нова радість".

До речі Богослужіння Митрополита Епіфанія з нагоди Різдва Христового: відео історичної події

Відео коляди оприлюднив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Віряни співали разом із священниками.

Колядка у Києво-Печерській лаврі: відео

Нагадаємо, урочисте різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври розпочалося о 9:00. На літургію прийшли тисячі вірян, які святкують Різдво за Юліанським календарем.

Епіфаній привітав з Різдвом

Митрополит Епіфаній 7 січня привітав українців з Різдвом, зазначивши, що досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло. Він наголосив, що найтепліші молитви й побажання сьогодні лунають для новітніх героїв – наших захисників і захисниць, які боронять нас ціною власних життів.

Предстоятель ПЦУ побажав, щоб українці якнайшвидше здобули перемогу і для нашої країни настав довгоочікуваний мир.

Зверніть увагу! Коли відзначати Різдво, обирає кожен самостійно. Багато людей вже цього року перейшли на святкування 25 грудня. Православна та греко-католицькі церкви України все ще не перейшли на григоріанський календар, однак перші кроки вже зроблені.