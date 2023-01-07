Про це Епіфаній сказав у своєму відеопривітанні з Різдвом Христовим.

Важливо Пам’ятайте, яке зло воює проти нас, – Зеленський попередив про загрози атак на Різдво

Епіфаній зазначив, що зло і добро не можуть мирно співіснувати, а досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло.

Подія Різдва Христового навчає нас – правда переможе, але потрібно боротися. Між темрявою і світлом не може бути єдності. Сьогодні найтепліші молитви і побажання лунають для новітніх героїв – наших захисників і захисниць, які боронять нас ціною власних життів,

– підкреслив він.

Водночас предстоятель ПЦУ побажав, щоб українці якнайшвидше здобули перемогу і для нашої країни настав довгоочікуваний мир, а з ним до своїх домівок повернулися всі співгромадяни.

Привітання Епіфанія з Різдвом: дивіться відео

Раніше з Різдвом українців привітав і президент Володимир Зеленський. У Святвечір український лідер зауважив, що попри роз'єднані сім'ї, ми всі – єдині, як ніколи. Зеленський також побажав, аби у кожну родину прийшла злагода, а у кожну домівку – добробут, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання.

Чому в Україні вирішили змінити церковний календар і дату святкування Різдва

Як пояснив сам Епіфаній, зміна церковного календаря в Україні почала прискорюватись після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. За його словами, Україна давно стала на шлях реформи календаря, однак цей процес був повільний. Окрім того статистика показує, що в останній рік кількість тих, хто бажає змін більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі.

Зауважимо, що коли відзначати Різдво – це особистий вибір кожної людини, адже суть Різдва від дати у календарі не змінюється. Православна та греко-католицькі церкви України все ще не перейшли на григоріанський календар, однак перші кроки вже зроблені.