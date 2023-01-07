Об этом Эпифаний сказал в своем видео поздравлении с Рождеством Христовым.

Важно Помните, какое зло воюет против нас, – Зеленский предупредил об угрозах атак на Рождество

Эпифаний отметил, что зло и добро не могут мирно сосуществовать, а достичь настоящего мира можно только поборов зло.

Событие Рождества Христова учит нас – правда восторжествует, но нужно бороться. Между темнотой и светом не может быть единства. Сегодня самые теплые молитвы и пожелания раздаются для новейших героев – наших защитников и защитниц, защищающих нас ценой собственных жизней.

– подчеркнул он.

В то же время, предстоятель ПЦУ пожелал, чтобы украинцы как можно быстрее одержали победу и для нашей страны наступил долгожданный мир, а с ним в свои дома вернулись все сограждане.

Приветствие Эпифания с Рождеством: смотрите видео

Ранее с Рождеством украинцев приветствовал и президент Владимир Зеленский. В Сочельник украинский лидер отметил, что, несмотря на разобщенные семьи, мы все – едины, как никогда. Зеленский также пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а в каждый дом – благосостояние, на украинскую землю – победа, а с ним – тысячелетние мир и процветание.

Почему в Украине решили изменить церковный календарь и дату празднования Рождества

Как объяснил сам Эпифаний, смена церковного календаря в Украине начала ускоряться после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. По его словам, Украина давно стала на путь реформы календаря, однако этот процесс был медленным. Кроме того, статистика показывает, что в последний год количество желающих перемен больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле.

Заметим, что, когда отмечать Рождество – это личный выбор каждого человека, ведь суть Рождества от даты в календаре не меняется. Православная и греко-католические церкви Украины все еще не перешли на григорианский календарь, однако первые шаги уже сделаны.