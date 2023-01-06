Об этом президент Владимир Зеленский отметил во время обращения в Украину, сообщает 24 Канал. Глава государства призывает реагировать на все сигналы тревоги.
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Заботьтесь о безопасности на Рождество
Владимир Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны делают все возможное для защиты нашего государства от вражеских атак, однако каждый из нас должен им помочь тем, что будет заботиться о собственной безопасности.
Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности,
– подчеркнул президент.