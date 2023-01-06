Об этом президент Владимир Зеленский отметил во время обращения в Украину, сообщает 24 Канал. Глава государства призывает реагировать на все сигналы тревоги.

Обратите внимание Это то, что нужно, – Зеленский раскрыл детали нового пакета помощи США

Заботьтесь о безопасности на Рождество

Владимир Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны делают все возможное для защиты нашего государства от вражеских атак, однако каждый из нас должен им помочь тем, что будет заботиться о собственной безопасности.

Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности,

– подчеркнул президент.

Важно! Россия является страной-террористом, обстреливающей Украину как в будние дни, так и праздничные. Враг обстреливал перед Пасхой Одессу, на Пасху – Харьковщину и Полтавщину, а на следующий день – ряд регионов, в частности, Винницкой области, где погибли люди. Россия обстреляла Херсон 24 декабря и запустила иранские дроны в новогоднюю ночь. Невозможно предсказать, когда и куда враг запустит ракеты в следующий раз – в жилой дом, школу, больницу, подстанцию и т.д. Однако важно находиться в укрытии во время воздушной тревоги. Кроме того, невозможно предположить, куда упадут обломки вражеской ракеты после успешной работы ПВО.