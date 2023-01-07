Богослужіння почалось о 9 годині ранку. ПЦУ запрошував на молитву українських вірян. Журналісти 24 каналу також побували у Лаврі.

До теми В Успенському соборі Лаври звучала українська коляда: історичне відео

Ніби повернення додому

Віряни поділились своїми враженнями. Кажуть, що в захваті – нарешті в Лаврі звучала українська коляда та літургія нашою мовою.

Ми дуже раді. Вважаємо, що це справедливо. Політика, яку вони (Московський патріархат) проводили, була нещирою та злочинною,

– розповідають люди.

Порівнюють також богослужіння в Лаврі з поверненням додому у духовній сфері – ніби українці зайшли до своєї хати.

Різдвяне богослужіння в Лаврі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Історична подія

4 січня поодомили, що богослужіння з нагоди Різдва Христового Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Лаври. Церква отримала відповідний дозвіл, адже перед цим звідти видворили УПЦ МП.

Перед цим міністр культури Олександр Ткаченко чітко попередив, що оренду приміщень Лаври для представників ворожої єпархії не продовжать.

7 січні після Літургії у храмі лунала українська коляда. Віряни разом зі священниками співали "Нову радість".

До слова, на території Лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя, якого ще називають "Паша Мерседес". Він стояв на узбіччі дороги і спостерігав за вірянами, які прямували на богослужіння.