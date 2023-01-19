Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин обратился к Офису генпрокурора, чтобы там проверили высказывания митрополита Павла. Речь идет о Рождественской речи Паши "Мерседеса".

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Митрополит Павел обозвал Филарета и Эпифания

Ярослав Юрчишин привел цитату Павла Лебедя, направленную на разжигание религиозной розни.

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят – Эпифаний. Мне говорят помянуть Эпифания. Кого – сущего черта? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета. Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тысяч младенцев, а миллионы людей. Как черт все мудро сделал.

Под видом объединения они начали "гонения" на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви. Главное для них – не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа", – цитирует Юрчишин Пашу "Мерседеса".

Офис генпрокурора рассмотрел обращение нардепа и сообщил, что начал уголовное производство.

Митрополит употребил в отношении ПЦУ и его священнослужителей оскорбительные слова, содержащие признаки правонарушения, предусмотренного Статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что Паша Мерседес сделал высказывания, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти в стране между верующими УПМ (МП) и ПЦУ путем унижения ПЦУ.

Что привело к заявлению митрополита Павла