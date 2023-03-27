Про це йдеться у звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні з 31 січня 2023 року. Організація "висловила стурбованість", адже такі дії спецслужб можуть нібито утискати права членів УПЦ МП.

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В ООН закликають забезпечити порушникам справедливий суд

У звіті нагадують, що Служба безпеки України провела обшуки в монастирях, офісах, навчальних закладах та іншій власності УПЦ МП в:

Києві,

Рівному,

Житомирі,

Івано-Франківську,

Чернівцях,

Дніпропетровську,

Хмельницькому,

у Черкаській,

Волинській,

Херсонській,

Тернопільській,

Полтавській,

Закарпатській областях.

Нагадаємо, що у січні до Верховної Ради внесли законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Офіційно Московський патріархат запевняє, нібито не підпорядковується Москві, однак очевидно, що дії показують зворотне.

УВКПЛ нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром невіднятних прав на справедливий судовий розгляд,

– йдеться у повідомленні.

В ООН додають, що за їхніми даними, в деяких випадках співробітники спецслужби допитували священнослужителів з використанням поліграфа.

Як відреагували в Україні

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу заявив, що Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання.

Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах,

– відповів Ніколенко.

До речі, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що представники Української православної церкви Московського патріархату вже почали процес виселення з Києво-Печерської лаври.

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