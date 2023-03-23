Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зауважив, що всі ці голосні заяви не відповідають реаліям, потроху вони виїжджають.

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Процес виїзду відбувається, це може засвідчити будь-який перехожий у Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався,

– сказав міністр.

Він додав, що в Лаврі наразі працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, а саме – музейних експонатів, які перебували в користуванні УПЦ МП.

"Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Процес контролюється", – зазначив Ткаченко.

Вважають себе "чиновниками від Бога"

За словами міністра, те, що говорять представники УПЦ МП, "стосується характеру служіння" Російській православній церкві (РПЦ), оскільки священнослужителі УПЦ МП вважають себе "не священниками, які мають спілкуватись з Богом і вірянами, а вважають себе чиновниками від Бога".

Щодо заяв представника УПЦ МП митрополита Павла, який у відеозверненні до вірян назвав "обов'язком захищати святиню", Олександр Ткаченко заявив, що це не захист Києво-Печерської лаври, а захист самого митрополита.

Що цьому передувало