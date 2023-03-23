Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он заметил, что все эти громкие заявления не отвечают реалиям, понемногу они уезжают.

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Процесс выезда происходит, это может показать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался,

– сказал министр.

Он добавил, что в Лавре сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, а именно музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП.

"Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется", – отметил Ткаченко.

Считают себя "чиновниками от Бога"

По словам министра, то, что говорят представители УПЦ МП, "относится к характеру служения" Русской православной церкви (РПЦ), поскольку священнослужители УПЦ МП считают себя "не священниками, которые должны общаться с Богом и верующими, а считают себя чиновниками от Бога".

Относительно заявлений представителя УПЦ МП митрополита Павла, который в видеообращении к верующим назвал "долгом защищать святыню", Александр Ткаченко заявил, что это не защита Киево-Печерской лавры, а защита самого митрополита.

Что этому предшествовало