Перед цим УПЦ МП почали виселятися з Лаври,передає 24 Канал. Однак такий прощальний "аншлаг" дивує, оскільки ні для кого не секрет, що Московський патріархат пропагує "рускій мір" та допомагає ворогу.
Раніше Процес пішов: УПЦ МП почали виселятися з Лаври
Віряни прийшли прощатись
Так, завтра УПЦ МП має залишити Києво-Печерську Лавру. Натовп прийшов прощатися із ними.
Слід нагадати, що сотні священників московського патріархату роками напряму допомагали ворогу.
- Наприклад, нещодавно на Закарпатті настоятеля одного з храмів УПЦ МП почали підозрювати у розпалюванні релігійної ворожнечі. За даними слідства, він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців.
- Ще один любитель "русского міра" з УПЦ МП отримав 7 років, оскільки він "топив" за "референдум". І таких випадків безліч.
Відтак незрозуміло, чому у них досі є "прихожани".
Виселення УПЦ МП з Лаври
- 10 березня УПЦ отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Мовилось про розірвання договору щодо користування державним майном на території заповідника.
- Наголосили, що УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття-передання державного майна.
- У Мінкульті додали, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.