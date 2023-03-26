Перед цим УПЦ МП почали виселятися з Лаври,передає 24 Канал. Однак такий прощальний "аншлаг" дивує, оскільки ні для кого не секрет, що Московський патріархат пропагує "рускій мір" та допомагає ворогу.

Раніше Процес пішов: УПЦ МП почали виселятися з Лаври

Віряни прийшли прощатись

Так, завтра УПЦ МП має залишити Києво-Печерську Лавру. Натовп прийшов прощатися із ними.

Слід нагадати, що сотні священників московського патріархату роками напряму допомагали ворогу.

Наприклад, нещодавно на Закарпатті настоятеля одного з храмів УПЦ МП почали підозрювати у розпалюванні релігійної ворожнечі. За даними слідства, він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців.

Ще один любитель "русского міра" з УПЦ МП отримав 7 років, оскільки він "топив" за "референдум". І таких випадків безліч.

Відтак незрозуміло, чому у них досі є "прихожани".

Виселення УПЦ МП з Лаври