Перед этим УПЦ МП начали выселяться из Лавры, информирует 24 Канал. Однако такой прощальный "аншлаг" удивляет, поскольку ни для кого не секрет, что Московский патриархат пропагандирует "русский мир" и помогает врагу.
Раньше Процесс пошел: УПЦ МП начали выселяться из Лавры
Верующие пришли прощаться
Да, завтра УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую Лавру. Толпа пришла прощаться с ними.
Следует напомнить, что сотни священников московского патриархата годами напрямую помогали врагу.
- Например, недавно на Закарпатье настоятеля одного из храмов УПЦ МП начали подозревать в разжигании религиозной розни. По данным следствия, он не раз публично оскорблял религиозные чувства украинцев.
- Еще один любитель "русского мира" из УПЦ МП получил 7 лет, поскольку он "топил" за "референдум". И таких случаев множество.
Следовательно, непонятно, почему у них до сих пор есть "прихожане".
Выселение УПЦ МП из Лавры
- 10 марта УПЦ получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Речь шла о расторжении договора о пользовании государственным имуществом на территории заповедника.
- Подчеркнули, что УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.
- В Минкульте добавили, что это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.