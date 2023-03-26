Перед этим УПЦ МП начали выселяться из Лавры, информирует 24 Канал. Однако такой прощальный "аншлаг" удивляет, поскольку ни для кого не секрет, что Московский патриархат пропагандирует "русский мир" и помогает врагу.

Раньше Процесс пошел: УПЦ МП начали выселяться из Лавры

Верующие пришли прощаться

Да, завтра УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую Лавру. Толпа пришла прощаться с ними.

Следует напомнить, что сотни священников московского патриархата годами напрямую помогали врагу.

Например, недавно на Закарпатье настоятеля одного из храмов УПЦ МП начали подозревать в разжигании религиозной розни. По данным следствия, он не раз публично оскорблял религиозные чувства украинцев.

Еще один любитель "русского мира" из УПЦ МП получил 7 лет, поскольку он "топил" за "референдум". И таких случаев множество.

Следовательно, непонятно, почему у них до сих пор есть "прихожане".

Выселение УПЦ МП из Лавры