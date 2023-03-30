Про те, що суд відмовив проросійським попам, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
До речі Суд відмовився призупинити виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Що означає рішення суду
Представники УПЦ МП хотіли призупинити своє виселення з Лаври. Тому й вдались до окремого юридичного інструменту – забезпечення позову.
Якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, ухвалюють рішення, аби не вчиняли жодних дій до основного рішення суду. Тобто забезпечення позову могло б поставити виселення попів на паузу.
Однак цього не сталось. Це означає, поки суд не винесе рішення, священники однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври.