К слову, УПЦ МП призвала своих приверженцев прийти сегодня на богослужение. Что же происходит в Лавре – читайте в материале 24 Канала.

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На территории Лавры собрались сотни верующих

Сегодня в 06:30 началось последнее богослужение УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре. Ранее монахи столичного патриархата призывали своих приверженцев к совместной молитве.



Прихожане УПЦ МП пришли на утреннюю службу в Лавру / Фото "Суспильное"

Как сообщает Obozrevatel, на входе в монастырский комплекс находится много правоохранителей, которые следят за порядком. Несмотря на это, следует отметить, что некоторые верующие уже заявили, что не покинут территорию Лавры.



В Лавру сегодня пришли несколько сотен человек / Фото "Суспільне"

К слову, накануне спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Фактам ICTV отметила, что конфликтных ситуаций раньше не возникало. Поэтому 29 марта будет оберегать порядок на территории заповедника, как и раньше.

Мы не делаем никаких предположений, потому что пока конфликтных ситуаций у нас там не возникало. Завтра, как и в другие дни во время инвентаризации, мы будем находиться на месте и обеспечивать охрану публичного порядка,

– объяснила спикер.

По состоянию на 9:30 на территории Лавры собрались сотни людей. Пока все спокойно, ни о каких беспорядках или конфликтах не сообщают.

Около 10 утра телеграм-канал "Политика страны" сообщил, что среди присутствующих был замечен известный боксер Александр Усик. Отметим, что он неоднократно поддерживал УПЦ МП.

Александр Усик пришел в Лавру в день выселения УПЦ МП / Фото "Вести"​

Священник УПЦ МП заявил корреспонденту "Радио Свобода", что не собирается выезжать из Лавры. Видео с таким ответом архимандрита Нестора появилось в сети в 11:05.

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29 марта монахи УПЦ МП должны покинуть окончательно Киево-Печерскую лавру

Из-за многочисленных нарушений заповедник расторг договор на аренду Лавры с монахами УПЦ МП. Следовательно, священнослужители получили 20 дней на то, чтобы окончательно выселиться.

На протяжении этого периода, как известно, на территории монастырского комплекса находилась комиссия Минкульта. Она сверяла, есть ли все ценные предметы, принадлежащие Киево-Печерской лавре, на месте.

В частности, полиция проверяла все автомобили, которые выезжали с территории Лавры. Кроме того, с 30 марта начнет действовать другая комиссия, которая будет передавать имущество монастыря государству.

Какую роль играет московский патриархат в войне России против Украины

В Центре противодействия дезинформации рассказали, чем опасна УПЦ МП и какую роль она сыграла в российской войне против Украины. Прежде всего стоит отметить, что многие священнослужители московского патриархата все эти годы выполняли подрывную деятельность внутри Украины, главная цель которой была убедить, что Украина не может быть суверенной, а является частью России.

Кроме того, когда состоялось принятие Томоса и Православная церковь Украины получила автокефалию, УПЦ МП начала религиозную вражду. Ее представители увещевали верующих, мол, священники ПЦУ – "раскольники".

Заметим, что уже во время обысков СБУ в помещениях УПЦ московского патриархата, в том числе и в Киево-Печерской лавре, правоохранители обнаружили огромное количество антиукраинских пропагандистских материалов. В них содержались нарративы о "триедином русском народе" и другая чепуха о "братских народах" и объединении с Россией. Это доказывают причастность членов УПЦ МП к содействию российской агрессии против Украины.

Вдобавок, священники этой религиозной организации освящали технику оккупантов и сотрудничали с захватнической "администрацией". А некоторые даже прятали российское оружие в храмах.