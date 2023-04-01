Представитель УПЦ МП очень спешил, а его помощники очевидно – нервничали. Напряжение не выдержала даже банка с малиновым вареньем, которую пытался унести с собой митрополит. В сети опубликовали видео с места событий. 24 Канал.

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На видео видно, как митрополит быстро пытается сесть в свой мерседес, а его помощники упаковывают некоторые вещи. Похоже, варенье – одна из самых необходимых вещей митрополита.

Митрополит Павел уехал из Лавры: видео

Впрочем, банка, к сожалению, подралась. Пришлось ехать без джема. В сети возмутились, что митрополит Павел так спешил, что даже не убрал за собой – разбитый стакан так и остался посреди дороги.

Помощник митрополита избил банку варенье: видео

Паши "Мерседеса" СБУ объявила подозрение

  • Утром 1 апреля СБУ вручила бывшему главе Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу Лебедю подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
  • Лебедя подозревают в разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.
  • В УПЦ заявляют, что в настоящее время в доме митрополита проводят обыски.
  • На 12:00 ему назначили допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.