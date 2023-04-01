После этого соответствующие органы будут решать вопрос об избрании меры пресечения для "Паши Мерседеса".

Важно СБУ вручила подозрение "Паше Мерседесу"

В чем обвиняют Лебедя

Пророссийскому попу сотрудники СБУ вручили подозрение за критику ПЦУ и Константинопольского патриархата. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни.

Обратите внимание! Максимальное наказание за статью 436 – лишение свободы сроком до 3 лет, по статье 161 – лишение свободы сроком до 5 лет.

В УПЦ заявляют, что в настоящее время в доме митрополита проводят обыски. На 12:00 ему назначили допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Павел, вероятно, очень спешил на допрос, а его помощники нервничали. Напряжение не выдержала даже банка с малиновым вареньем, которую пытался унести с собой митрополит. Она разбилась, а представители УПЦ МП так и оставили ее посреди дороги.

Напомним, что 29 марта "Паша Мерседес" записал видеообращение, в котором разбрасывал угрозы и проклятия в сторону украинской власти. Кроме того, он также заявлял, что якобы Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви из Лавры. Более того, в своем обращении представитель УПЦ МП также заявил, что не поедет, пока "всех не похоронит".

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