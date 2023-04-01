После этого соответствующие органы будут решать вопрос об избрании меры пресечения для "Паши Мерседеса".
Важно СБУ вручила подозрение "Паше Мерседесу"
В чем обвиняют Лебедя
Пророссийскому попу сотрудники СБУ вручили подозрение за критику ПЦУ и Константинопольского патриархата. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни.
В УПЦ заявляют, что в настоящее время в доме митрополита проводят обыски. На 12:00 ему назначили допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Павел, вероятно, очень спешил на допрос, а его помощники нервничали. Напряжение не выдержала даже банка с малиновым вареньем, которую пытался унести с собой митрополит. Она разбилась, а представители УПЦ МП так и оставили ее посреди дороги.
Напомним, что 29 марта "Паша Мерседес" записал видеообращение, в котором разбрасывал угрозы и проклятия в сторону украинской власти. Кроме того, он также заявлял, что якобы Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви из Лавры. Более того, в своем обращении представитель УПЦ МП также заявил, что не поедет, пока "всех не похоронит".
Заповедник "Киево-Печерская лавра" подал в суд на УПЦ МП
- На территории Киево-Печерской лавры 31 марта прихожане вместе с представителями УПЦ МП снова блокировали входы в храмы, чтобы не дать комиссии Минкульту попасть внутрь.
- Для общения попы даже использовали рации и просили об усилении блокировки входа в святыню. Однако, несмотря на препятствование представителей УПЦ МП, комиссия вернется в понедельник, 3 апреля. Сами же члены комиссии заявили, что ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.
- Из-за сопротивления УПЦ МП Заповедник обратился в Хозяйственный суд Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу – государству.