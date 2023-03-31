Подробности рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Он напомнил, что сегодня комиссия по приему – передаче имущества снова не смогла начать свою работу на территории Лавры из-за сопротивления УПЦ МП.

Комиссия по приему – передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вновь не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ МП. Поэтому Заповедник обратился в Хозяйственный суд Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу – государству,

– объяснил Александр Ткаченко.

Министр добавил, что ситуацию будут решать законным способом.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 381 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры: главное

29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После чего представители Московского патриархата должны покинуть территорию Лары, но этого не сделали. Более того, представители УПЦ МП пытались обжаловать решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

Представители УПЦ МП и их сторонники не освобождают территорию заповедника и второй день не пускают комиссию Минкульта, которая должна там проводить инвентаризацию имущества. 31 марта противники УПЦ МП пришли с протестом к представителям Московского патриархата и их сторонникам. Они выкрикивали "Слава Украине" и подняли плакат с надписью "Долой русню из Лавры".

Священники же обливали их водой, что не понравилось активистам. Конфликт чуть не перерос в серьезную стычку, но полиция вмешалась и помешала этому.