Не рады там журналистам и активистам. Итак, попы взялись на свой лад противостоять выселению: "освящают" водой. В телеграм-каналах очевидцы распространили видео этого случая, информирует 24 Канал.

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На видео видно, как священник УПЦ МП вышел из храма с ведром воды и стал освящать присутствующих.

Московский поп взялся "освящать" людей у Лавры: видео

В сети добавляют, что не очень оценили такое решение попов, ведь сегодня в Киеве достаточно прохладно.

Московский поп облил водой активиста с протезом

В частности досталось активисту на протезе, поп очень обильно облил его водой. Парень отмахивался от священника палкой, но тот продолжал лить воду. В ответ еще один активист облил священника водой из бутылки.

СМИ сообщают, что парень, которого облили водой, не военный. Он представился журналистам Евгением, активистом.



Активист пришел в Киево-Печерскую лавру с плакатом / Фото из телеграм-каналов

Мужчина пришел с призывом вытеснить из киевской святыни московский патриархат. Активист сказал, что своим плакатом настроен ударить Павла (Паша Мерседес). После этого начались стычки.

Активист вместе с другим выкрикивали: "Долой русню из Лавры". В конце концов плакат активиста представители УПЦ МП порвали.