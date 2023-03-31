Не раді там і журналістам та активістам. Тож, попи взялись на свій лад протистояти виселенню: "освячують" водою. У телеграм-каналах очевидці поширили відео цього випадку, інформує 24 Канал.

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На відео видно, як священник УПЦ МП вийшов з храму з відром води і наче почав освячувати присутніх.

Московський піп взявся "освячувати" людей біля Лаври: відео

У мережі додають, що не дуже оцінили таке рішення попів, адже сьогодні в Києві досить прохолодно.

Московський піп облив водою активіста на протезі

Зокрема перепало активісту на протезі, піп дуже рясно облив його водою. Хлопець відмахувався від священника палицею, але той продовжував лити воду. У відповідь ще один активіст облив священника водою з пляшки.

ЗМІ повідомляють, що хлопець, якого облили водою, не військовий. Він представився журналістам Євгеном, активістом.



Активіст прийшов до Києво-печерської лаври із плакатом / Фото із телеграм-каналів

Чоловік прийшов із закликом витіснити з київської святині московський патріархат. Активіст сказав, що своїм плакатом налаштований вдарити Павла (Паша Мерседес). Після цього почалися сутички.

Активіст разом з іншим вигукували: "Геть русню з Лаври". Зрештою, плакат активіста представники УПЦ МП порвали.