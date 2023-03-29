Конечно, церковников такое решение возмутило и они стали сопротивляться. За эти 20 дней они записали не одно видеообращение и даже прямо указывали, что никуда уходить с насиженного места не собираются. Однако вот на календаре уже 29 число и побывать в водовороте событий вблизи Лавры в этот день смог и 24 Канал.

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Священники упорствуют, но процесс идет

Отметим, что незадолго до определенной даты, 21 марта, с территории Киево-Печерской лавры попы начали вывозить свои вещи, хотя пытались убедить, что это якобы были только книги. Однако 29 марта, как и ожидалось, легким выселение не оказалось.

Начать свой последний день в Лавре священнослужители решили с богослужения, на которое пришли многие прихожане. И можно было бы подумать, что все – помолятся и разойдутся, однако митрополит московской церкви Павел, также известный как Паша "Мерседес", решил заверить, что УПЦ МП не собирается выезжать из украинского храма. Его слова повторил и архимандрит Нестор, а некоторые церковники вообще пригрозили устроить провокации.

Более того, остаться вблизи храма решила и часть верующих, пришедших на утреннюю службу. Однако на территории Лавры находится много правоохранителей, которые следят за порядком в заповеднике.

Возле храма собралось много верующих / Фото Валентины Полищук

Отметим, что спустя некоторое время после молитвы некоторые церковники таки пошли на выход из Лавры. С пакетами в руках.

Церковники тянут время

Отметим, что, несмотря на угрозы провокаций, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев надеется, что все удастся решить в режиме культурного и цивилизованного диалога. Ведь часть церковников все-таки настроена на диалог по выезду.

Есть часть, настроенная конструктивно среди находящихся в Киево-Печерской Лавре. Есть часть тех, кто настроены устроить провокации, чтобы еще раз подставить украинское государство, украинское общество. Чтобы наши враги, а их хозяева в Москве могли использовать это в целях пропаганды, в частности, международной,

– сказал он.

Однако Никита Потураев убежден, что в настоящее время церковники просто тянут время.

Духовенство УПЦ МП не спешит покидать территорию Киево-Печерской лавры / Фото Валентины Полищук

Интересно, что, очевидно, митрополит Паша "Мерседес" хочет дотянуть его и до 16 апреля, ведь верит в Пасхальную службу в Лавре. Он заявляет, что якобы у него нет на основании чего покидать территорию Лавры.

Как отметил религиовед, церковный деятель и пресс-офицер 112-й бригады ТрО Андрей Ковалев, монахи УПЦ МП действительно могут остаться на территории храма. Однако для этого им нужно "либо создать религиозную организацию, либо присоединиться к другой, например, УПЦ". А те, кто находится на территории Лавры незаконно, должны покинуть ее.