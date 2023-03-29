Среда, 29 марта, это последний день, когда агенты ФСБ в рясах – то есть священники УПЦ МП – могут находиться на территории Киево-Печерского монастыря. Вместе с тем, наместник Успенского собора заявил, что никуда ехать он не собирается, ведь скоро Пасха.

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"Нет оснований"

По словам Паши "Мерседеса", якобы у него нет на основе чего покидать территорию Лавры. Также обозвал священнослужитель украинские СМИ лживыми и осмелился констатировать, что проведет Пасхальную и другие службы на территории монастыря.

У нас нет на основе чего. Нам никто не представил документов, через которые нужно освободить… Я уже сказал, что ваш канал – ложь,

– слышно на ролике.

Журналисты задали вопрос, зачем митрополит вместе со своими попами вывозил имущество из монастыря, если никуда ехать не собирается. Тот ответил, что имеет полное право на это, ведь это его вещи.

Паша "Мерседес" рассказывает о том, что не хочет выселяться из Лавры: смотрите видео NV

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Возможные провокации