Середа, 29 березня, це останній день, коли агенти ФСБ в рясах – себто священники УПЦ МП – можуть перебувати на території Києво-Печерського монастиря. Разом з тим намісник Успенського собору заявив, що нікуди їхати він не збирається, адже скоро Великодня літургія.
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"Немає підстав"
За словами Паші "Мерседеса" нібито у нього немає на основі чого покидати територію Лаври. Також обізвав "священнослужитель" українські ЗМІ брехливими та осмілився констатувати, що проведе Великодню та інші служби на території монастиря.
У нас немає на основі чого. Нам ніхто не представив документів, через які потрібно звільняти… Я вже сказав, що ваш канал брехня,
– чути на ролику.
Журналісти поставили питання стосовно того, навіщо ж митрополит разом зі своїми попами вивозив майно з монастиря, якщо нікуди їхати не збирається. Той відповів, що має на це повне право, адже це його речі.
Паша "Мерседес" розповідає про те, що не хоче виселятися з Лаври: дивіться відео NV
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Можливі провокації
- Станом на 13:00, 29 березня ситуацію на території Києво-Печерської Лаври була напружена. Окрім того, що московські попи вирішили бути до останнього, з їхньої поведінки було зрозуміло, що вони готові до провокацій. Хоча конфліктів на той час не було зафіксовано.
- Власне, нардеп та очільник комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв констатував, що УПЦ МП розділилась на два табори. Один – налаштований конструктивно, а інший – може прагнути створити провокацію, аби дискредитувати українське суспільство.
- Також згадаємо, що не так давно до Офісу Президента на Банковій приїжджали ченці Московського патріархату, аби поговорити з Президентом України Володимиром Зеленський. Проте, як відомо, їм відмовили у зустрічі.