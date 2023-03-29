Так, один з ченців УПЦ МП заявив журналістці "Радіо Свобода", що він не збирається покидати монастирський комплекс. За його словами, УПЦ МП не отримало ніякого судового рішення.

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Заповідник заповідником, а рішення суду, мовляв, немає

Видається, що далеко не всі представники УПЦ московського патріархату готові погодитися з виселенням з території заповідника. Відтак, один священнослужитель сказав, що не буде покидати приміщень Лаври, адже законних підстав на це нібито немає.

Тож, попри розірвання договору про оренду, архімандрит Нестор планує й надалі залишатися у монастирському комплексі. Пригадаємо, що заповідник раніше припинив дозвіл на оренду приміщень через численні порушення з боку УПЦ МП.

Заповідник заповідником, а є законодавчі органи. Ми не отримували ніякого судового рішення,

– заявив архімандрит.

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