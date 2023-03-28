Варто зауважити, що наразі Почаївська Свято-Успенська лавра перебуває в оренді в УПЦ МП. Однак в Мінкульті заявляли, що лавру теж можуть забрати в Української православної церква Московського патріархату.

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Що відомо про утворення на території Почаївської лаври організації ПЦУ

У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор,

– заявили в Православній церкві.

Наразі це важливе рішення синоду, який зібрався 28 березня у резиденції настоятеля Православної церкви України Епіфанія при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

"Це означає, що на території лаври (Почаївської – 24 Канал) створили парафію ПЦУ з очільником та парафіянами. Очолюватиме її митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор. Якщо держава розірве оренду з УПЦ МП, то тоді ця парафія зможе проводити службу в Почаївській лаврі", – заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Мінкульт почав передачу Почаївської лаври ПЦУ