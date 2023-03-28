Варто зауважити, що наразі Почаївська Свято-Успенська лавра перебуває в оренді в УПЦ МП. Однак в Мінкульті заявляли, що лавру теж можуть забрати в Української православної церква Московського патріархату.
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Що відомо про утворення на території Почаївської лаври організації ПЦУ
У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор,
– заявили в Православній церкві.
Наразі це важливе рішення синоду, який зібрався 28 березня у резиденції настоятеля Православної церкви України Епіфанія при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.
"Це означає, що на території лаври (Почаївської – 24 Канал) створили парафію ПЦУ з очільником та парафіянами. Очолюватиме її митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор. Якщо держава розірве оренду з УПЦ МП, то тоді ця парафія зможе проводити службу в Почаївській лаврі", – заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Мінкульт почав передачу Почаївської лаври ПЦУ
- Глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що щодо Почаївської лаври між урядом Азарова та УПЦ МП була укладена угода на 49 років. Так, лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році – договір діє до 2052 року.
- Тоді міністр зазначав, що для повернення храмів державі необхідно буде або змінювати чинне законодавство, або ухвалювати інші рішення.
- Буквально 15 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що міністерство розпочинає процес повернення майна у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.
- Очільник Мінкульту тоді розповідав, що через дії намісника Почаївської лаври буде відкрита кримінальна справа щодо перешкоджання користування майном держави. Детальніше про це – читайте тут.