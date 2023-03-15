Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, міністерство розпочинає процес повернення майна у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.

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Проти Володимира Мороза відкриють кримінальне провадження

Ткаченко розповів, що через дії намісника Почаївської лаври буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ (МП) на території Лаври,

– заявив міністр.

За його словами, священник, який керує в Почаївській лаврі не допустив представників заповідника до церкви.

Зауважте! Судячи з заяви Ткаченка, йдеться про намісника монастиря УПЦ МП на території цієї Лаври – митрополита Почаївського Володимира Мороза.

Такі процеси будуть скрізь, де припинили дії договорів

"У Почаївській лаврі процес повернення майна державі розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об'єктами, які належать до історичної спадщини України", – зауважив Ткаченко.

Своєю чергою, директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич у коментарі "Главкому" зазначив, що на рівні керівництва держави ще не ухвалене рішення щодо долі Почаївської лаври.

Що цьому передувало