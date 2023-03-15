Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, министерство начинает процесс возврата имущества в Свято-Успенской Почаевской лавре, которой сейчас пользуется УПЦ МП.
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Против Владимира Мороза откроют уголовное производство
Ткаченко рассказал, что из-за действий наместника Почаевской лавры будет открыто уголовное производство в связи с препятствованием пользования имуществом государства.
Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд относительно того, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории лавры,
– заявил министр.
По его словам, священник, который руководит в Почаевской лавре, не допустил представителей заповедника в церковь.
Такие процессы будут везде, где прекратили действия договоров
"В Почаевской лавре процесс возврата имущества государству начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", – отметил Ткаченко.
В свою очередь директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Вадим Микулич в комментарии "Главкому" отметил, что на уровне руководства государства еще не принято решение о судьбе Почаевской лавры.
Что этому предшествовало
- 10 марта УПЦ МП получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.
- В документе говорилось, что УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в лавре будет работать комиссия по принятию – передаче государственного имущества.
- В Минкульте добавили, что это касается всех помещений, арендуемых УПЦ МП в лавре. Согласно определенной правовым полем процедуре, с 11 марта начнут функционировать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.
- Впоследствии появились интересные данные государственной аудиторской службы. Она зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". В частности, говорится о 36 новых самочинных строительств.
- Министр культуры Ткаченко сообщил, что переход монахов УПЦ МП к ПЦУ существенно зависит от обстоятельств. В частности, говорится именно о том, будут ли находиться их представители на территории Киево-Печерской лавры.