Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що деякі міжнародні організації втратили моральні орієнтири і систему координат, і не розрізняють причину та наслідки.

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Було порушено майже 55 справ

За його словами, в ООН хочуть представити, нібито Україна і Росія є однаковими суб'єктами, які мають однаковий, нібито, "ціннісний характер", забуваючи, що саме країна-агресорка розв'язала цю війну і коїть велику кількість злочинів.

Він вважає, якщо ці органи не скоригують свою поведінку, то далі вони будуть перетворюватись на фріків, які дедалі більше будуть захищати злочинців і дедалі менше захищати жертв злочинів.

Московські попи, якщо вони є законослухняними громадянами, мають підкорятися закону. І коли СБУ проводила безпекові заходи в релігійній організації, то чомусь виявила там купу диверсантів, агентів, людей з російськими паспортами, які нелегально перебували на території України,

– заявив Гладких.

Він наголосив, що за результатами перевірок було порушено приблизно 55 справ. За декількома справами є судові вироки за відповідними статтями Кримінального кодексу.

"Деякі з цих попів були засуджені, як корегувальники. І одного з них хочуть виміняти росіяни, як комбатанта, на військовополонених. Виникає питання, це священник, який служить Богу, чи диверсант та агент ФСБ, який використовує церковну рясу, як прикриття?" – запитує політолог.

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Не розібрались в ситуації

На його думку, в жодному разі не можна говорити, що відбувається наступ на релігійні організації. Проблема полягає в тому, що російські спецслужби використовували цю релігійну структуру для прикриття своєї агентури.

Керівники цієї структури можуть займатися очищенням своїх лав від таких деструктивних елементів. Наголошую, не йдеться про релігійну організацію, йдеться про її окремих членів,

– підкреслив він.

Експерт зазначив, що виселення церковників з "Києво-Печерської Лаври" пов'язано з тим що це є Національний історико-культурний заповідник, який перебуває в державній власності і є культурною спадщиною України, яка захищається відповідним законом.

Коли цю власність передавали цій релігійній організації, то вона брала на себе зобов'язання зберігати цю культурну спадщину. І якщо угода оренди порушується, є всі підстави, щоб її припинити,

– впевнений він.

За його словами, роблячи такі заяви, чиновники ООН демонструють невігластво. Вони навіть не взяли на себе зусиль, щоб розібратися в ситуації.

"Чи ця сліпота чиновників є свідченням їхньої некомпетентності і лінощів, чи вона є наслідком певного матеріального стимулювання з боку росіян – це дискусійне питання і потребує подальшого розгляду", – резюмував Валентин Гладких.

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