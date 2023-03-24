Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, в Китаї чітко сказали, що співпраця з Росією не є військово-політичним союзним. Також це не є об'єднання з метою протистояння іншим державам.

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Тоді питання. А чим тоді це є? Роздумуючи над цим питанням, можна побачити, що Росія нічого бажаного та очікуваного з цього візиту не отримала. Саме цим можна пояснити цей шквал пропаганди, за яким намагаються компенсувати відсутність змісту,

– зазначив Гладких.

На його думку, якби зустріч була дійсно ефективною, то російські ЗМІ не цитували б "китайську мудрість", а говорили б про конкретні рішення.

Чого Росія очікувала від Китаю

Як пояснив Гладких, насамперед Росія очікувала від Китаю дипломатичної підтримки. Вони розраховували, що Пекін використає свій міжнародний авторитет, щоб спонукати Україну припинити вогонь та сісти за переговори. Але навряд чи Китай зможе таке взагалі досягнути.

Також Путіну було важливо, щоб Пекін економічно допомагав Росії. Але це неможливо. Країни Заходу чітко підкреслили – тоді введуть санкції проти Китаю. Це стосується й інших держав. Вже видно, як Туреччина та Індія поступово змінюють свою поведінку, щоб не попасти під санкції.

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Ще одна річ, яку потребує Росія, – військово-технічна допомога. Але це – табу. Китай офіційно заявляв, що не надаватиме зброї учасникам війни. Вони позиціонують себе як посередника.

До цього всього невідомо, що Росія може запропонувати. Ядерна зброя та технології в Китаю є. Говорили, що китайці вимагали створити екстериторіальні колоніальні зони. Тобто формально це територія Росії, а де-факто та де-юре там діють закони Китаю. Чи погодиться на таке Росія? Наразі ні, але в перспективі можуть,

– зауважив Гладких.

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня: коротко