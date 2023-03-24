Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, в Китае четко сказали, что сотрудничество с Россией не военно-политический союз. Также это не объединение с целью противостояния другим государствам.

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Тогда вопрос. А чем тогда это есть? Размышляя над этим вопросом, можно увидеть, что Россия ничего желаемого и ожидаемого от этого визита не получила. Именно этим можно объяснить этот шквал пропаганды, за которым пытаются компенсировать отсутствие содержания,

– отметил Гладких.

По его мнению, будь встреча действительно эффективной, то российские СМИ не цитировали бы "китайскую мудрость", а говорили бы о конкретных решениях.

Чего Россия ожидала от Китая

Как объяснил Гладких, Россия прежде всего ожидала от Китая дипломатической поддержки. Они рассчитывали, что Пекин использует свой международный авторитет для того, чтобы побудить Украину прекратить огонь и сесть за переговоры. Но вряд ли Китай сможет такого вообще добиться.

Также Путину было важно, чтобы Пекин экономически помогал России. Но это невозможно. Страны Запада четко подчеркнули – тогда будут введены санкции против Китая. Это касается и других стран. Уже видно, как Турция и Индия постепенно меняют свое поведение, чтобы не подвергнуться санкциям.

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Еще одна вещь, в которой нуждается Россия, – военно-техническая помощь. Но это табу. Китай официально заявлял, что не будет предоставлять оружие участникам войны. Они позиционируют себя как посредников.

Прежде всего неизвестно, что Россия может предложить. Ядерное оружие и технологии в Китае уже есть. Говорили, что китайцы потребовали создать экстерриториальные колониальные зоны. То есть, формально это территория России, а де-факто и де-юре там действуют законы Китая. Согласится ли такое Россия? Пока нет, но в перспективе могут,

– заметил Гладких.

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