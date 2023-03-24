Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог и публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, визит Си Цзиньпиня в Москву был особенно успешен для Китая. Они получили свободу действий в России и особые условия для китайских граждан.

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Си Цзиньпин унизил Путина

Как отметил Пионтковский, сейчас Си Цзиньпин имеет некоторые внутриполитические успехи и пытается закрепить их внешнеполитическими. Он сконцентрировал в собственных руках власть, формально провел госпереворот и провозгласил себя китайским правителем.

Также Си достиг определенного взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией. На этой волне он также поехал в Москву. Уже в самом начале Си Цзиньпинь унизил Путина.

Пионтковский подытожил визит Си Цзиньпиня в Россию: смотрите видео

Интересна была первая фраза. Совершенно антипротокольная. Си сказал, что знает, что в следующем году будут выборы президента России. И "мудрый и добрый" российский народ изберет Путина. Он открыто дал Путину "ярлык на княжение" в Москве, показав, какая его цель – любым способом удержать власть,

– отметил Пионтковский.

Пекину все же выгоден Путин во главе России, ведь именно при нем они могут неограниченно забирать природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Также на фоне визита было забавно, как в Китае опубликовали карту, где ряд населенных пунктов был назван старыми китайскими названиями. И никто в России, конечно, на это никак не отреагировал.

Встреча Си и Путина: коротко