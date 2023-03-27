Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что некоторые международные организации потеряли моральные ориентиры и систему координат, и не различают причины и последствия.

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Было возбуждено почти 55 дел

По его словам, в ООН хотят представить, что Украина и Россия являются одинаковыми субъектами, которые имеют одинаковый, якобы, "ценностный характер", забывая, что именно страна-агрессор развязала эту войну и совершает большое количество преступлений.

Он считает, если эти органы не скорректируют свое поведение, то дальше они будут превращаться в фриков, которые все больше будут защищать преступников и меньше защищать жертв преступлений.

Московские попы, если они являются законопослушными гражданами, должны подчиняться закону. И когда СБУ проводила меры безопасности в религиозной организации, то почему-то обнаружила там кучу диверсантов, агентов, людей с российскими паспортами, которые нелегально находились на территории Украины,

– заявил Гладких.

Он подчеркнул, что по результатам проверок было возбуждено около 55 дел. По нескольким делам есть судебные приговоры по статьям Уголовного кодекса.

"Некоторые из этих попов были осуждены, как корректировщики. И одного из них хотят выменять россияне, как комбатанта, на военнопленных. Возникает вопрос, это священник, который служит Богу или диверсант и агент ФСБ, использующий церковную рясу, как прикрытие?" – спрашивает политолог.

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Не разобрались в ситуации

По его мнению, ни в коем случае нельзя говорить, что происходит наступление на религиозные организации. Проблема в том, что российские спецслужбы использовали эту религиозную структуру для прикрытия своей агентуры.

Руководители этой структуры могут заниматься очищением своих рядов от таких деструктивных элементов. Отмечаю, речь не идет о религиозной организации, речь идет о ее отдельных членах,

– подчеркнул он.

Эксперт отметил, что выселение церковников из "Киево-Печерской Лавры" связано с тем, что это – Национальный историко-культурный заповедник, который находится в государственной собственности и является культурным наследием Украины, которое защищается соответствующим законом.

Когда эту собственность передавали этой религиозной организации, она брала на себя обязательство сохранять это культурное наследие. И если сделка аренды нарушается, есть все основания, чтобы ее прекратить,

– уверен он.

По его словам, делая подобные заявления, чиновники ООН демонстрируют невежество. Они даже не взяли на себя усилия, чтобы разобраться в ситуации.

"Эта слепота чиновников есть свидетельством их некомпетентности и лености или является следствием определенного материального стимулирования со стороны россиян, – это дискуссионный вопрос и требует дальнейшего рассмотрения", – резюмировал Валентин Гладких.

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