Стоит отметить, что Почаевская Свято-Успенская лавра находится в аренде в УПЦ МП. Однако в Минкульте заявляли, что лавру тоже могут забрать у Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Что известно об образовании на территории Почаевской лавры организации ПЦУ
В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор,
– заявили в Православной церкви.
Это важное решение синода, который собрался 28 марта в резиденции настоятеля Православной церкви Украины Эпифания при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.
"Это значит, что на территории лавры (Почаевской – 24 Канал) создали приход ПЦУ с руководителем и прихожанами. Возглавляет его митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор. Если государство разорвет аренду с УПЦ МП, то тогда этот приход сможет проводить службу в Почаевской лавре", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Минкульт начал передачу Почаевской лавры ПЦУ
- Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что в отношении Почаевской лавры между правительством Азарова и УПЦ МП было заключено соглашение на 49 лет. Так, лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году – договор действует до 2052 года.
- Тогда министр отмечал, что для возвращения храмов государству необходимо либо изменять действующее законодательство, либо принимать другие решения.
- Буквально 15 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что министерство начинает процесс возврата имущества в Свято-Успенской Почаевской лавре, которым сейчас пользуется УПЦ МП.
- Глава Минкульта тогда рассказывал, что из-за действий наместника Почаевской лавры будет возбуждено уголовное дело по препятствованию пользования имуществом государства. Подробнее об этом – читайте здесь.