Так, один из монахов УПЦ МП заявил журналистке "Радио Свобода", что он не собирается покидать монастырский комплекс. По его словам, УПЦ МП не получило никакого судебного решения.

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Заповедник заповедником, а решения суда, мол, нет

Похоже, что далеко не все представители УПЦ московского патриархата готовы согласиться с выселением с территории заповедника. К примеру, один священнослужитель сказал, что не будет покидать помещений Лавры, ведь законных оснований для этого якобы нет.

Поэтому, несмотря на расторжение договора об аренде, архимандрит Нестор планирует и дальше оставаться в монастырском комплексе. Напомним, что заповедник ранее прекратил разрешение на аренду помещений из-за многочисленных нарушений со стороны УПЦ МП.

Заповедник заповедником, а есть законодательные органы. Мы не получали никакого судебного решения,

– заявил архимандрит.

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