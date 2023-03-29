До того ж деякі церковники планують влаштувати провокації. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

До теми Цей день настав: УПЦ МП має залишити Києво-Печерську Лавру – що там відбувається

Прихильники УПЦ МП не хочуть йти з-під Лаври

Біля Києво-Печерської Лаври зібралися десятки вірян та ченців УПЦ МП. Ситуацію на території контролюють правоохоронці.

Попередньо, біля одного з храмів зібралось близько 300 вірян. Частина людей кажуть, що не збираються залишати територію Лаври.

Наразі ситуація біля Києво-Печерської Лаври спокійна. Провокацій чи конфліктів поки не зафіксовано.

Ситуація на території Києво-Печерської Лаври / фото місцеві телеграм-канали, Обозреватель

Церковники готові до провокацій

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що частина церковників УПЦ МП, що перебувають на території Лаври, налаштована на діалог щодо виїзду, однак деякі готові влаштувати провокації.

Потураєв сподівається, що це все вдасться вирішити в режимі культурного, цивілізованого діалогу.

Є частина, налаштована конструктивно серед тих, хто перебуває у Києво-Печерській Лаврі. Є частина тих, хто налаштовані влаштувати провокації, щоб вкотре підставити українську державу, українське суспільство. Щоб наші вороги, а їхні хазяї у Москві, могли використати це у цілях пропаганди, зокрема, міжнародної,

– розповів Потураєв.

Він додав, що ченці УПЦ МП просто "тягнуть час".

Що цьому передувало