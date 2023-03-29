К тому же некоторые церковники планируют устроить провокации. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

К теме Этот день настал: УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую Лавру – что там происходит

Сторонники УПЦ МП не хотят уходить из-под Лавры

Возле Киево-Печерской Лавры собрались десятки верующих и монахов УПЦ МП. Ситуацию на территории контролируют правоохранители.

Предварительно, возле одного из храмов собралось около 300 верующих. Часть людей говорят, что не собираются покидать территорию Лавры.

Сейчас ситуация возле Киево-Печерской Лавры спокойная. Провокаций или конфликтов пока не зафиксировано.

Ситуация на территории Киево-Печерской Лавры / фото местные телеграм-каналы, Обозреватель

Церковники готовы к провокациям

Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев сообщил, что часть церковников УПЦ МП, находящихся на территории Лавры, настроена на диалог относительно выезда, однако некоторые готовы устроить провокации.

Потураев надеется, что все это удастся решить в режиме культурного, цивилизованного диалога.

Есть часть, которая настроена конструктивно среди находящихся в Киево-Печерской Лавре. Есть часть тех, кто настроены устроить провокации, чтобы еще раз подставить украинское государство, украинское общество. Чтобы наши враги, а их хозяева в Москве могли использовать это в целях пропаганды, в частности, международной,

– рассказал Потураев.

Он добавил, что монахи УПЦ МП просто "тянут время".

Что этому предшествовало