Религиовед, церковный деятель, пресс-офицер 112-й бригады ТрО Андрей Ковалев напомнил 24 Каналау, что с сегодняшнего дня соглашение об аренде с УПЦ МП недействительно и священники этой церкви не могут совершать богослужения в храмах Киево-Печерской Лавры.
Смотрите также Этот день настал: УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую лавру – что там происходит
Монашеская жизнь должна остаться в Лавре
По его словам, нужно опровергнуть миф московского патриархата – 100% помещений Киево-Печерской Лавры принадлежат украинскому народу и распорядителем ее является заповедник – государственное учреждение.
Понятно, что никто не будет выгонять, откуда монахов, но у них есть выбор: если они хотят там находиться, то должны либо создать религиозную организацию, либо присоединиться к другой, например, к УПЦ. Ведь на территории заповедника существует монастырь Киево-Печерской Лавры УПЦ,
– объяснил он.
Ковалев сообщил, что среди священников Киево-Печерской Лавры есть очень мощное проукраинское крыло. Дело считанных дней, чтобы они озвучили решение о своей дальнейшей судьбе. Но монашеская жизнь должна остаться в стенах этой святыни.
"После того, как там появится канонический монастырь, незаконно находящиеся там люди должны будут покинуть те помещения. И теперь мяч на поле правоохранительных органов. Они должны взять под контроль все помещения и добиться выполнения законных требований распорядителя этих помещений. ", – подчеркнул он.
Что происходит в Киево-Печерской Лавре 29 марта: смотрите видео
Павлу Лебедю будут искать новую роль
Также религиовед рассказал о дальнейшей судьбе Павла Лебедя.
Подсанкционный Павел "Мерседес", как только выйдет за пределы Киево-Печерской Лавры, на его месте будет другой канонический наместник, и этот человек уже будет никто. Московский патриархат в Украине будет искать для него новую роль,
– считает он.
Пресофицер напомнил, что на днях журналисты опубликовали фотографии, на которых Павел Лебедь сидит в сервисном центре и представляет документы на получение загранпаспорта.
Возможно, он хочет скрыться за границей. Очевидно, что никто его здесь не держит,
– заметил он.
"А монахи, которые останутся в Киево-Печерской Лавре, если они придут в канонический монастырь, которым, очевидно, должен стать монастырь УПЦ, они там останутся и продлят свою монашескую жизнь", - подчеркнул Андрей Ковалев.
Что этому предшествовало
- 1 января в УПЦ МП закончился договор аренды Трапезный и Успенский собор, расположенный на территории Киево-Печерской лавры. Позже министр культуры Александр Ткаченко заявил, что храмы стали государственными.
- 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил в письме УПЦ МП о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на его территории.
- В письме сообщалось, что договор перестает действовать с 29 марта 2023 года и УПЦ МП должен уйти из Киево-Печерской лавры до этой даты.