Релігієзнавець, церковний діяч, пресофіцер 112-ї бригади ТрО Андрій Ковальов нагадав 24 Каналу, що від сьогодні угода про оренду з УПЦ МП є недійсною і священники цієї церкви не можуть проводити богослужіння в храмах Києво-Печерської Лаври.

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Монаше життя повинне залишитись в Лаврі

За його словами, потрібно спростувати міф московського патріархату – 100% приміщень Києво-Печерської Лаври належать українському народу і розпорядником її є заповідник – державна установа.

Зрозуміло, що ніхто не буде виганяти звідки монахів, але у них є вибір: якщо вони хочуть там перебувати, то повинні або створити релігійну організацію, або приєднатися до іншої, наприклад, УПЦ. Адже на території заповідника існує монастир Києво-Печерської Лаври УПЦ,

– пояснив він.

Ковальов, повідомив, що серед священників Києво-Печерської Лаври є дуже потужне проукраїнське крило. Справа лічених днів, щоб вони заявили про рішення щодо своєї подальшої долі. Але монаше життя повинне залишитись у стінах цієї святині.

"Після того, як там з'явиться канонічний монастир, люди, які там незаконно перебувають, повинні будуть покинути ті приміщення. І тепер м'яч на полі правоохоронних органів. Вони повинні взяти під контроль всі приміщення і домогтися виконання законних вимог розпорядника цих приміщень", – наголосив він.

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Павлу Лебедю будуть шукати нову роль

Також релігієзнавець розповів про подальшу долю Павла Лебедя.

Підсанкційний Павло "Мерседес", як тільки вийде за межі Києво-Печерської Лаври, на його місці буде інший канонічний намісник, і ця людина вже буде ніхто. Московський патріархат в Україні буде шукати для нього нову роль,

– вважає він.

Пресофіцер нагадав, що днями журналісти опублікували фотографії, на яких Павло Лебідь сидить у сервісному центрі і подає документи на отримання закордонного паспорта.

Можливо, він хоче втекти за кордон. Очевидно, що ніхто його тут не тримає,

– зауважив він.

"А монахи, які залишаться у Києво-Печерській Лаврі, якщо вони прийдуть до канонічного монастиря, яким очевидно має стати монастир УПЦ, вони там залишаться і продовжать своє чернече життя", – наголосив Андрій Ковальов.

Що цьому передувало