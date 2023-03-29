Звісно, церковників таке рішення обурило й вони стали пручатися. За ці 20 днів вони записали не одне відеозвернення і навіть прямо вказували, що нікуди йти з насидженого місця не збираються. Однак ось на календарі уже 29 число і побувати у вирі подій поблизу Лаври цього дня зміг й 24 Канал.

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Священники впираються, але процес йде

Зазначимо, що незадовго до визначеної дати, 21 березня, з території Києво-Печерської лаври попи таки почали вивозити свої речі, хоч пробували переконати, що це нібито були лише книги. Однак 29 березня, як і очікувалося, легким виселення не виявилося.

Розпочати свій останній день у Лаврі священнослужителі вирішили з богослужіння, на яке прийшло багато парафіян. І можна було б подумати, що все – помоляться та розійдуться, однак митрополит московської церкви Павло, також відомий як Паша "Мерседес", вирішив запевнити, що УПЦ МП не збирається виїжджати з українського храму. Його слова повторив й архімандрит Нестор, а деякі церковники взагалі пригрозили влаштувати провокації.

Ба більше, залишитися поблизу храму вирішила й частина вірян, які прийшли на ранкову службу. Однак на території Лаври перебуває багато правоохоронців, які слідкують за порядком у заповіднику.

Поблизу храму зібралося багато вірян / Фото Валентини Поліщук

Зазначимо, що дещо згодом після молитви деякі церковники таки пішли на вихід з Лаври. З пакетами у руках.

Церковники тягнуть час

Зазначимо, що, попри погрози вдатися до провокацій, голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв сподівається, що все вдасться вирішити в режимі культурного та цивілізованого діалогу. Адже частина церковників таки налаштована на діалог щодо виїзду.

Є частина, яка налаштована конструктивно серед тих, хто перебуває у Києво-Печерській лаврі. Є частина тих, хто налаштовані вчинити провокації, щоб вкотре підставити українську державу, українське суспільство. Щоб наші вороги, а їхні хазяї у Москві, могли використати це у цілях пропаганди, зокрема, міжнародної,

– сказав він.

Однак Микита Потураєв переконаний, що наразі церковники просто тягнуть час.

Духовенство УПЦ МП не спішить покидати територію Києво-Печерської лаври / Фото Валентини Поліщук

Цікаво, що, вочевидь, митрополит Паша "Мерседес" хоче дотягнути до 16 квітня, адже вірить у великодню службу у Лаврі. Він заявляє, що нібито у нього немає на основі чого покидати територію Лаври.

Як зазначив релігієзнавець, церковний діяч та пресофіцер 112-ї бригади ТрО Андрій Ковальов, монахи УПЦ МП дійсно можуть залишитися на території храму. Однак для цього їм треба "або створити релігійну організацію, або приєднатися до іншої, наприклад, УПЦ". Натомість ті, хто перебуває на території Лаври незаконно, повинні покинути її.