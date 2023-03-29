Сьогодні, 29 березня, ченці УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської Лаври. Повідомляється, що остання служба священнослужителів уже закінчилася.
Важливо Цей день настав: УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру – що там відбувається
З пакетами на вихід з Лаври
На території Лаври зібралися сотні людей на спільну молитву. По її закінченню священнослужителі УПЦ МП почали покидати територію святині.
Журналісти опублікували відео, як ченці йдуть у бік виходу. Проте увагу привернув зовнішній вигляд монахів, які покидали Лавру з пакетами у руках.
Монахи йдуть з Лаври з пакетами у руках: дивіться відео
У мережі українці почали жартувати з ченців, пишучи у коментарях під відео:
- Чому не під конвоєм;
- Додому, на свої болота;
- Потихеньку за "русскім кораблем";
- Слава богу, давно пора. Затримались на довго.
Хоча деякі "поціновувачі" російської пропаганди засуджують виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, повторюючи кремлівські наративи про "утиски церкви".
Виселення ченців УПЦ МП з Лаври: що відомо
- 10 березня Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” розірвав договір про безоплатне користування ченцями УПЦ МП державного майна. До 29 березня священнослужителів зобов'язали покинути територію Лаври. У Мінкульті пояснили, що це рішення є абсолютно законним, адже зафіксовані порушення умов користування державним майном.
- Однак намісник монастиря Паша "Мерседес" заявляв, що не збирається залишати територію Лаври. Ба більше, він навіть заявляв, що "молився за Зеленського" під час виборів, тому він має нині "захистити церкву".
- Ченці УПЦ МП навіть намагалися зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, аби "пояснити свою позицію". Проте в Офісі Президента їм відмовили.
- Проте, як би не жалілися монахи на виселення, речі все ж збирати стали. Ченці УПЦ МП вивозили з Лаври не лише книги, а й книжкові полиці, дивани, раковини та особисті речі. Прокоментувати такі дії священнослужителі відмовилися.