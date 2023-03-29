Сьогодні, 29 березня, ченці УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської Лаври. Повідомляється, що остання служба священнослужителів уже закінчилася.

Важливо Цей день настав: УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру – що там відбувається

З пакетами на вихід з Лаври

На території Лаври зібралися сотні людей на спільну молитву. По її закінченню священнослужителі УПЦ МП почали покидати територію святині.

Журналісти опублікували відео, як ченці йдуть у бік виходу. Проте увагу привернув зовнішній вигляд монахів, які покидали Лавру з пакетами у руках.

Монахи йдуть з Лаври з пакетами у руках: дивіться відео

У мережі українці почали жартувати з ченців, пишучи у коментарях під відео:

Чому не під конвоєм;

Додому, на свої болота;

Потихеньку за "русскім кораблем";

Слава богу, давно пора. Затримались на довго.

Хоча деякі "поціновувачі" російської пропаганди засуджують виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, повторюючи кремлівські наративи про "утиски церкви".

Виселення ченців УПЦ МП з Лаври: що відомо