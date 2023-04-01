Після цього відповідні органи вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для "Паші Мерседеса".
Важливо СБУ вручила підозру "Паші Мерседесу"
У чому звинувачують Лебедя
Проросійському попу працівники СБУ вручили підозру за критику ПЦУ і Константинопольського патріархату. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
В УПЦ заявляють, що наразі у будинку митрополита проводять обшуки. На 12:00 йому призначили допит, після якого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.
Павло, ймовірно, дуже поспішав на допит, а його помічники – нервували. Напруги не витримала навіть банка з малиновим варенням, яку намагався забрати з собою митрополит. Вона розбилась, а представники УПЦ МП так і залишили її посеред дороги.
Нагадаємо, що 29 березня "Паша Мерседес" записав відеозвернення, у якому розкидав погрози та прокльони у бік української влади. Крім того, він також заявляв, що нібито Бог не простить лідеру держави вигнання Московської церкви з Лаври. Ба більше, у своєму зверненні представник УПЦ МП також заявив, що не поїде, поки "всіх не похоронить".
Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав до суду на УПЦ МП
- На території Києво-Печерської лаври 31 березня парафіяни разом з представниками УПЦ МП знову блокували входи до храмів, щоб не дати комісії Мінкульту потрапити усередину.
- Для спілкування попи навіть використовували рації та просили про підсилення блокування входу до святині. Однак, попри перешкоджання представників УПЦ МП, комісія повернеться у понеділок, 3 квітня. Самі ж члени комісії заявили, що ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення.
- Через супротив УПЦ МП Заповідник звернувся до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику – державі.