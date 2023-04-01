Представник УПЦ МП дуже поспішав, а його помічники очевидно – нервували. Напруги не витримала навіть банка з варенням, яку намагався забрати з собою митрополит. У мережі опублікували відео з місця подій, інформує 24 Канал.

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На відео видно, як митрополит швидко намагається сісти у свій мерседес, а його помічники пакують деякі речі. Схоже, варення – одна з найнеобхідніших речей митрополита.

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Втім, банка, на жаль, побилась. Довелось їхати без джему. У мережі обурились, що митрополит Павло так поспішав, що навіть не прибрав за собою – розбита склянка так і залишилась посеред дороги.

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