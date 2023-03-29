У своєму відеозвернені він "гарантував", що Бог не простить лідеру держави вигнання Московської церкви з Лаври. Мовляв, "сльози виселених священнослужителів, "не впадуть у землю – вони впадуть йому на голову". "Розшифрував" істеричні погрози митрополита 24 Канал.

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Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся,

– погрожує митрополит у зверненні.

Паша "Мерседес" і далі стоїть на своєму і каже, що братія не покине територію лаври. Втім, додає, що це допоки не отримає документи із суду.

Клясти митрополит не припиняв

Митрополит звернувся до ООН за "правдою", але тут же додав, що її не буде, бо вона "розіп'ята на хресті".

Час від часу митрополит переходив на російську і цитував великомучеників, а далі знову брався клясти керівництво держави.

"Кажу, пане президенте вам, кажу вашому Кабінету міністрів – "горе вам"", – знову повторив митрополит.

"Не поїду, поки не похороню вас"

Колишній намісник лаври прокоментував інформацію про те, що його помітили у міграційному центрі за оформленням закордонного паспорта.

Введіть сьогодні в інтернет: що я сьогодні їду. Покидаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення. Начебто це я оформлював документи, начебто я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні! Я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх,

– вибухнув погрозами митрополит Павло.

Павло додав, що не боїться наслідків, які будуть після його звернення.

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